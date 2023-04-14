Посол РФ Антонов: США предупредили о холодном приеме Сергея Лаврова в Нью-Йорке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 9

У главы МИД РФ запланировано участие в ряде мероприятий ООН. Но американская сторона дружелюбно встречать его не намерена, о чем заявила открыто.

Посол РФ Антонов: США предупредили о холодном приеме Сергея Лаврова в Нью-Йорке

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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США пообещали оказать холодный прием главе МИД РФ Сергею Лаврову во время его визита в Нью-Йорк для участия в ряде мероприятий ООН. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться», — отметил дипломат в одной из программ на федеральном канале.

Анатолий Антонов добавил, что американская сторона не первый год проявляет к РФ враждебность и неприязнь. Так, членам российской делегации до сих пор не выдали визы. В США аргументировали это тем, что процесс находится в стадии согласования. Такое положение дел не может не волновать российских дипломатов, хотя опыт показывает: выдачу виз затягивают до последнего, но в итоге одобряют.

В заключение посол сказал, что США сделали и продолжают делать все возможное для разрушения дипломатических отношений — то обвиняя РФ во вмешательстве в выборы, то в хакерских атаках, то в завоевании международных рынков. Поэтому сейчас все контакты двух стран носят лишь эпизодический характер.

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