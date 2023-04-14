Рабочие начали обгонять IT-специалистов по востребованности и уровню зарплат

Рабочие обогнали IT-специалистов по зарплатам. Как выяснили «Известия», больше всего сейчас готовы предложить сотрудникам именно в сфере промышленности.

Рекордной оказалась вакансия заместителя главного инженера в Якутии — в месяц обещают платить почти полмиллиона рублей. Там же 350 тысяч может зарабатывать механик холодильных установок.

На Сахалине от 300 тысяч предлагают за работу машиниста подъемника. И примерно четверть миллиона готовы платить ведущему инженеру.

Ради схожих зарплат соискатели должны быть готовыми перебраться в Магадан, Брянск или Калининград. А расходы на переезд и проживание обещают компенсировать.

Самыми востребованными профессиями в промышленности стали механики, сварщики и слесари.