«Проснулись вместе»: Мондезир забрал одного из сыновей у Ефременковой

Знаменитости шокировали публику новостью о разрыве. Что теперь происходит между ними?

Недавно звезды «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир сообщили поклонникам грустную весть — пара решила расстаться. Девушка объяснила, что не может вытерпеть властности и требовательности возлюбленного. После очередного скандала новоиспеченная мама выгнала избранника. Он отнесся спокойно и ушел с вещами.

При этом двух близнецов Ефременкова родила именно от Мондезира. Как они будут воспитывать детей после расставания? Судя по всему, папа забрал себе одного из сыновей. Такое мнение выразили поклонники после его публикации в микроблоге. Там счастливый мулат лежит на кровати с одном из двоих детей и расплывается в протяжной улыбке.

«Сегодня мы проснулись вместе», — подписал мужчина публикацию.

Фанаты уверены, что один из мальчиков теперь будет жить с папой. Правда, слухи о разделе детей стали не так актуальны, когда в следующей публикации Мондезир заявил о походе к маме наследника. Возможно, один из близнецов только ночевал у папы, не более того. Часть подписчиков и вовсе думает, что отец решил помириться с супругой ради сыновей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлию Ефременкову госпитализировали с маленьким сыном.

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