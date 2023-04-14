«Пластмасса в губах»: Погребняк разрезали рот из-за неудачной пластики

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Мария Погребняк заявила о разрезе губ из-за неудачной пластики

«Пластмасса в губах»: Погребняк разрезали рот из-за неудачной пластики

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая блондинка сообщила о жутком опыте и высказалась обо всех своих пластических операциях.

Только недавно между двумя теледивами Марией Погребняк и Эвелиной Бледанс прогремел неслыханный скандал. Тема — пластические операции. Актриса и телеведущая посчитала что у жены футболиста Павла Погребняка очень неестественная внешность и та злоупотребляет уколами красоты. Такое обвинение сильно возмутило блондинку и она незамедлительно написала дерзкий ответ. Так продолжалось несколько дней и красавицы до сих пор не могут помириться.

Из-за чего Погребняк так расстроили слова Бледанс насчет пластических операций? В интервью Алене Жигаловой знаменитость высказалась обо всех тяготах на повестке. Оказывается блондинка никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Единственное, что женщина поменяла в себе — форму губ. Правда, именно с ними возникло больше всего проблем. Однажды звезда столкнулась с плачевным опытом.

Еще с малых лет Мария мечтала о пухлых и выразительных губах, как у Анджелины Джоли. В конце концов юная Погребняк решилась на серьезную перемену и нашла специалиста по объявлению. В клинике ей пообещали исполнить все мечты за две тысячи рублей. Само учреждение располагалось в полуподвальном помещении.

После окончания рискованной процедуры Мария вернулась домой. Родители устроили модной наследнице оглушительный скандал, ведь дочь пошла на серьезные риски без разрешения. Провинившуюся заставили вернуть все обратно. Когда расстроенная женщина пришла в клинику с просьбой убрать препарат, никто из сотрудников не мог объяснить, что именно ей вкололи.

«Это оказался самый страшный препарат, который превращается в пластмассу в губах. Тогда не знали, что с ним делать. И со временем он начал эмигрировать. Губы были ужасные, страшные. Для меня это был какой-то ад», — рассказала блогер.

Мария делала все возможное для устранения ошибок, однако ни массажи, ни уколы, ни процедуры не помогали звезде. Иногда ситуация только набирала обороты. Особенно, когда Погребняк носила ребенка под сердцем. Препарат начинал распространяться по лицу и оседал в виде небольших комочков.

Через 11 лет женщина все-таки нашла выход из ситуации. Им оказалась операция по разрезанию губ. При этом скальпелем пришлось поработать и по другим местам на лице.

«Мне разрезали губы. Было две операции под общим наркозом. Каждая длилась около двух с половиной часов. Чтобы спасти свои губы я потратила большое количество денег», — сообщила блондинка.

Знаменитость отдельно поблагодарила хирургов-профессионалов, которые работали с ней. Она отметила, что шансов на спасение губ было не так много, врачи прямо сказали ей о рисках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Погребняк высказалась о разводе.

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