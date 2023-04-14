Жизнь после: как извержение Шивелуча повлияло на флору и фауну Камчатки

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Извержение вулкана Шивелуч оказал негативное влияние на природу Камчатки

Фото, видео: Мельников Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Так, при активности вулкана пострадала птица. Несчастную ворону накрыло пеплом, она погибла.

Душераздирающие кадры сняли жители одного из камчатских сел. Это ворона, которую накрыло облаком пепла и сажи во время извержения вулкана Шивелуч. Несчастная птица погибла. Она, словно под взглядом медузы Горгоны, превратилась в изваяние из цемента.

Извержение обернулось катастрофой для флоры и фауны региона. Огромная территория превратилась в пустыню. Сейчас вулканологи собирают и изучают образцы осевшей массы, которую Шивелуч выплеснул наружу, чтобы определить ее состав и просчитать вероятные последствия.

«То, что в музеях потом люди ходят в туфельках рассматривают доставляется из самого пекла вулкана Витей», — поделился впечатлениями один из ученых.

Сейчас спасатели пытаются очистить от пепла населенные пункты в окрестностях Шивелуча. В поселке Ключи, который больше всего пострадал от извержения, работают экскаваторы, бульдозеры, тракторы и самосвалы. Коммунальные службы вывозят грязный снег, моют фасады, наводят порядок во дворах. В первую очередь очищают территории детских садов, школ и больниц. На специально отведенные полигоны уже вывезли тысячи кубометров вулканического пепла.

«Я здесь с 1977 года. Это первый раз такое. Раньше тоже сыпало. Но в этот раз вообще. В окошко видно было — ну, пепел. А тут выхожу, а он сплошняком», — рассказала местная жительница Галина Сидоренко.

Нашлись и такие, кто решил заработать на сложившейся ситуации. Туристам сейчас предлагают экскурсии в зону активности Шивелуча. Власти региона призывают экстремалов проявить благоразумие и не рисковать жизнью ради редких снимков.

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