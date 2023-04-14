Психолог объяснил феномен популярности Ирины Пеговой: что-то от Лолиты

У актрисы миллионы поклонников — дело в таланте, харизме или чем-то еще?

Популярность артиста зависит не только от таланта, внешности и харизмы. Качеств должно быть много, чтобы получился собирательный образ. Такой, в котором миллионы людей находили что-то свое, ассоциировали себя с ним. И с этим как раз Ирине Пеговой повезло: то какая она, что делает и как, находит отклик у огромного количества людей, объяснил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru психолог Андрей Зберовский.

«Артисту важно попасть в свою целевую аудиторию. Просто зритель хочет кого-то ассоциировать с собой, своим жизненным путем, внешностью, своими какими-то повадками определенными», — отметил эксперт.

В пример он привел таких артистов, как Лолита Милявская и Татьяна Буланова. Народ их принял за своих, потому что ничто человеческое им не чуждо: разводились и снова выходили замуж, худели и поправлялись, страдали и радовались. Их истории зритель словно принимал за свои — отсюда столько внимания, сочувствия и любви.

«Допустим, есть целевая аудитория у Лолиты Милявской. Она много кому не нравится в Москве. Но есть много взрослых, полных, разведенных женщин, которых, например, 30 миллионов, и они будут они, конечно, ассоциировать себя с ней. Вот и Пегова, скорее всего дает такой собирательный образ. То есть попадает в зрителя не столько ролями, сколько самой собой», — объяснил собеседник.

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