«Возвращение в начало»: Толкалина объяснила, почему публикует обнаженные фото

Экс-супруга режиссера Егора Кончаловского отметила, что порой снимки делают посторонние люди.

Любовь Толкалина дала откровенное интервью, в котором ответила на вопрос, почему она выкладывает обнаженные фотографии.

«Я наслаждаюсь, для меня это мониторинг того, какие люди меня читают. Что это за люди? Я нещадно удаляю всех — кто что-то пишет», — рассказала Толкалина в интервью Валерии Гай Германике.

Актриса объяснила, что у нее есть ощущение, что люди совсем ее не знают, так как они привязаны к сценическому образу артистки.

Толкалина рассказала, что обнаженные снимки получаются спонтанно. Они могут быть сделаны посередине пустого поля, в окружении дикой природы. Толкалина отметила, что порой ее снимают посторонние люди.

Для артистки обнаженное тело — это возвращение в начало. Свои фотографии она делает не для подписчиков, а для себя или конкретного человека. Когда она перелистывает фото, то понимает насколько красивы были виды, и ей хочется поделиться ими с аудиторией. Посыл фотографий — одна среди красоты и ничего больше.

Также Толкалина рассказала о своих отношениях с Егором Кончаловским. Пара объявила о разрыве отношений еще в 2017 году, но вопрос о причинах расставания долгое время находился открытым. Были слухи, что Толкалину так и не приняла семья Кончаловского, несмотря на то, что она родила дочь Марию.

Актриса рассказала, что возлюбленный однажды предлагал ей узаконить официально брак. Однако он выдвинул определенные условия.

«Он пришел с брачным договором, а я хотела, чтобы он повел меня в храм. Оскорбило ли это меня? Нет, я просто все поняла», — сказала Толкалина.

Несмотря на то, что режиссер разочаровал избранницу, она ему все равно благодарна за все.

При этом в передаче на платформе YouTube выяснилось, что их отношения разрушились не по вине Кончаловского. Актриса не говорила подробностей, но сообщила, что у нее случилась сложная любовная история на стороне, которая привела ее к больнице и потере ребенка.

«Влюбилась я очень сильно, виновата перед Егором», — призналась Толкалина.

После расставания пара продолжила общение, они обсуждали вопросы по воспитанию дочери. Их отношения до сих пор остаются сложными, так как режиссер по сей день обижен на актрису. В своих интервью Кончаловский иногда резко высказывается в ее адрес.

«Он сказал „жена никакая“, потому что я разрушила все. Я не была изменницей, предателем. У меня не было выбора. Обстоятельства и все внутри меня сложилось так, что мне нужен был глоток воздуха», — призналась актриса в интервью.

Прежде режиссер стал отцом в третий раз. Его жена Мария Леонова в январе этого года родила сына Марата. Старшему мальчику супругов Тимуру недавно исполнилось шесть лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Толкалиной и Кончаловского показала фото без одежды.