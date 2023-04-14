Конституционный совет признал законной пенсионную реформу во Франции

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 25

В стране уже которую неделю бушую протесты. С чем не согласны активисты?

Конституционный совет признал законной пенсионную реформу во Франции

Фото: www.globallookpress.com / Alexis Sciard

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Пенсионная реформа во Франции, легитимизацию которой планирует правительство страны, абсолютно законна. Так решил Конституционный совет государства, передает телеканал BFM.

Отмечается, что совещательный орган отклонил требование левых партий о проведении референдума по теме принятия нового закона. А это значит, что как только президент Франции Эммануэль Макрон подпишет документ, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет. Глава государства планирует сделать это в ближайшие два дня.

Протестующие на улицах Франции, среди которых и молодежь, не перестают возмущаться решениям правительства, которого не волнуют проблемы простых граждан. Люди надеются, что их услышат и отменят проведение реформы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о романтических приключениях Макрона на фоне нестихаемых протестов в его стране.

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