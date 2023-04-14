Конституционный совет признал законной пенсионную реформу во Франции

Пенсионная реформа во Франции, легитимизацию которой планирует правительство страны, абсолютно законна. Так решил Конституционный совет государства, передает телеканал BFM.

Отмечается, что совещательный орган отклонил требование левых партий о проведении референдума по теме принятия нового закона. А это значит, что как только президент Франции Эммануэль Макрон подпишет документ, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет. Глава государства планирует сделать это в ближайшие два дня.

Протестующие на улицах Франции, среди которых и молодежь, не перестают возмущаться решениям правительства, которого не волнуют проблемы простых граждан. Люди надеются, что их услышат и отменят проведение реформы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о романтических приключениях Макрона на фоне нестихаемых протестов в его стране.