МИД РФ подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с белым веществом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Неизвестное содержимое было адресовано военному атташе и его помощникам.

МИД РФ подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с белым веществом

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ из-за получения трех конвертов с белым веществом. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Можем подтвердить обращение посольства Финляндии в МИД РФ, в котором сообщается, что в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта. При открытии первого был обнаружен белый порошок, после чего два остальных письма были оставлены запечатанными», — приведены слова дипломата на сайте ведомства.

Мария Захарова добавила, что конверты были адресованы военному атташе и его помощникам. В посольстве Финляндии серьезно относятся к угрозам, поэтому сразу же сообщили об инциденте в МИД РФ. Конверты передали правоохранительным органам. Как только стражи порядка изучат обстоятельства инцидента, они сообщат о результатах финским димпломатам.

К слову, несколькими днями ранее с подобным происшествием столкнулось посольство Франции. Там сотрудники получили посылку с костями. Они были упакованы в белый пакет. В качестве отправителя указали продюсера Пьера Нотарианни из Италии, который умер в 2006 году. В диппредставительстве отказались комментировать эту информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вступление в НАТО отразится на финнах.

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