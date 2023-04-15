В Гештабе ВС внесли ясность насчет «веерных» повесток и отсрочек с переходом на электронный реестр

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 34

Призывников пообещали оградить от «веерных» повесток

Фото, видео: Почуев Михаил / ТАСС;Минобороны РФ; 5-tv.ru

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С начала весенней призывной кампании оповещения получили свыше 50 тысяч граждан.

Российских призывников оградят от «веерных» рассылок с переходом на электронные повестки. Вместе с тем нововведения упростят оформление отсрочек от службы в армии. Об этом рассказал Андрей Бирюков, полковник и начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме. „Веерных“ рассылок „электронных повесток“ гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», — заверил он.

Руководитель ведомства добавил, что о постановке на воинский учет и связанных с этими изменениями молодым людям будут сообщать на Портале государственных услуг. Лично приходить в военный комиссариат необходимости нет.

Он напомнил, что призывная кампания в стране началась с 1 апреля и завершится 15 июля. Соответствующие оповещения от военкоматов на сегодня получили 52 тысячи граждан, из них 21 тысяча отправятся на военную службу, остальные — отсрочники.

Закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу 14 апреля. Документ позволяет оповещать военнообязанных о призыве двумя способами: как с помощью письменных, так и электронных повесток. Врученным документ будет считаться через неделю после ее размещения в реестре повесток. Создателем реестра выступает Минцифры, оператором — Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Генштабе оценили возможность второй волны мобилизации.

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