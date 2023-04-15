Космос не предел: в России создана новая система РЭБ

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Алексей Панков
Алексей Панков 70

В России создали новую систему РЭБ с дальностью поражения 36 000 километров

Космос не предел: в России создана новая система РЭБ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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На что способно оружие и что будет его первой целью?

Российскими специалистами была разработана новая система радиоэлектронной борьбы. Этой новостью поделились РИА Новости. Установка способна поражать цели на расстоянии около 36 000 километров. По словам специалистов, она способна подавлять сигналы спутников, находящиеся на геостационарной орбите.

«Мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника», — отметили инженеры.

Никаких других подробностей о системе они раскрывать не стали.

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РЭБ воздействует на радиоэлектронные системы противника с помощью электромагнитного излучения или помех. Сейчас на вооружении ВС РФ стоят такие системы, как «Москва», «Инфауна», «Триада» и другие. Когда начнет применяться новинка, в военном ведомстве не сообщили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСК РФ готовится использовать ракеты большой дальности и передовые беспилотники. Х-50 могут поражать цели на расстоянии до 1500 километров.

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