«Больной» перфекционизм: от какого расстройства страдает комик Ваня Усович

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 46

Психическое расстройство Вани Усова проявляется в виде чрезмерного перфекционизма

«Больной» перфекционизм: от какого расстройства страдает комик Ваня Усович

Фото: Instagram* / vanya.usovich

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Болезнь не оставляет артиста даже в самых обыденных ситуациях.

Молодой комик Ваня Усович признался, как проявляется у него психическое расстройство. Диагноз артисту поставили еще два года назад — до этого он и не подозревал, что нездоров. Как оказалось, чрезмерный перфекционизм молодого человека объясняет такой диагноз, как ананкастное расстройство личности.

«У меня год назад диагностировали ананкастное расстройство личности. Я долгое время думал, что со мной не так. Это такая особенность, когда ты все структурируешь, составляешься списки, все держится на перфекционизме во всех мелочах», — цитирует знаменитость портал PEOPLETALK.

Болезненное стремление к порядку проявляется даже при письме — юморист не может пропустить ни одной запятой в тексте. В других мелочах психика ведет себя точно так же.

«Психиатры говорили мне, что нужно радоваться, потому что это приносит какие-то плюсы. Взять, например, передачу „Что было дальше?“: если бы у меня не было расстройства, я бы вряд ли так подготовился», — добавил артист.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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