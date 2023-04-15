Сюрприз в металлической оболочке: в США испугались супероружия России «Шквал»

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Алексей Панков
Алексей Панков 256

Торпеда «Шквал» должна вызвать беспокойство в Пентагоне

Сюрприз в металлической оболочке: в США испугались супероружия России «Шквал»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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У ВМС США нет аналогов российскому боеприпасу.

Российская подводная торпеда «Шквал» должна стать серьезной причиной для беспокойства в Пентагоне. Такое мнение бывшего сотрудника минобороны США и действующего военного обозревателя Криса Осборна приводит URA.RU. По словам эксперта, в арсенале ВМС США нет аналогов российскому оружию.

Он также заявил, что российская торпеда способна развивать скорость в 230 миль в час (около 370 километров в час). Это в четыре раза больше той скорости, что способны набрать устаревшие снаряды, стоящие на вооружении у большинства стран. При этом дальность поражения составляет 7000 метров, что является значимой угрозой для подводных лодок и кораблей ВМС Америки.

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«Металлическая оболочка оружия избегает контакта с водой, что значительно снижает сопротивление и трение», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что британские ученые не на шутку испугались и начали оценивать ущерб, который нанесет Соединенному королевству российская торпеда «Посейдон».

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