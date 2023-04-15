«Уважаемая компания»: Авербух оценил санкции Киева против него и других россиян

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Авербух оценил введенные против него санкции словами «уважаемая компания собралась»

«Уважаемая компания»: Авербух оценил санкции Киева против него и других россиян

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Зеленский ввел новые ограничения в отношении 438 граждан России. В их числе — более 80 спортсменов.

Российский фигурист и режиссер ледовых шоу Илья Авербух с иронией отреагировал на введенные против него и других российских спортсменов на Украине санкции.

«Что сказать, уважаемая компания собралась», — прокомментировал он изданию «Спорт-Экспресс».

Авербух добавил, что был в Киеве почти десять лет назад, когда там как раз начинались беспорядки, приведшие к государственному перевороту и в итоге к нынешней ситуации. Однако тогда там еще не было разгула дикой русофобии, и киевляне до отказа забили ледовый дворец, в котором проходило шоу российских фигуристов.

«Лично я в последний раз был в Киеве в 2013 году, праздновал свой день рождения 18 декабря, очень хорошо помню то ледовое шоу. Переполненный ледовый дворец, а вокруг уже шел Майдан, полная вакханалия, ближайшие станции метро перекрыты. Но это не отпугнуло зрителей, они шли на наше шоу, десять тысяч было», — рассказал Авербух.

Спортсмен подчеркнул, что будет всегда помнить именно тот теплый прием, который тогда оказала россиянам киевская публика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении граждан и компаний из России. В черном списке оказались 438 человек, в числе которых более 80 спортсменов.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 18%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Покой нам только снится: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

Последние новости

21:54
Армия Судана отказалась от переговоров с силами быстрого реагирования
21:38
Врачи назвали ТОП признаков начала болезни Альцгеймера
21:24
Брухунова и Петросян с сыном Ваганом на руках у церкви покорили сеть
21:09
Самолет с частицей Благодатного огня из Иерусалима приземлился в РФ
20:57
Пасхальное приветствие: с кем можно христосоваться, а с кем нельзя
20:42
«Уважаемая компания»: Авербух оценил санкции Киева против него и других россиян

Сейчас читают

Уильям не против: зачем Кейт Миддлтон пригласила на свадьбу своего бывшего
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Прямая трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео