В Липецке мужчина попытался угнать машину, но проехать на ней смог пять метров

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Правоохранители уже задержали горе-угонщика. Выяснилось, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния.

Фото, видео: УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Читайте нас в: Дзен Новости

В Липецке мужчина попытался угнать иномарку, но безуспешно — машина всего через пять метров внезапно заглохла. О несостоявшемся угоне рассказали в пресс-службе областного управления МВД РФ.

О происшествии в правоохранительные органы сообщил 42-летний владелец машины. Он рассказал, подойдя к своему транспортному средству, увидел разбитое стекло. Судя по всему, преступник совсем не ожидал, что угон у него не выйдет и в спешке убежал. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Нижнего Новгорода. Выяснилось также, что в Липецк он приехал целенаправленно для угона авто. А в родном регионе мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния.

На время следственных мероприятий злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге «вежливый» грабитель забрал деньги из кассы и извинился перед продавцом.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 18%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Покой нам только снится: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

Последние новости

23:30
Прямая трансляция пасхального богослужения в Москве
23:15
Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке
22:46
В Липецке мужчина попытался угнать машину, но проехать на ней смог пять метров
22:27
«Куда ночь — туда сон»: что делать, если снятся умершие родственники на Пасху
22:09
Умер звезда фильма «Призрак оперы» Мюррей Мелвин
21:54
Армия Судана отказалась от переговоров с силами быстрого реагирования

Сейчас читают

Брухунова и Петросян с сыном Ваганом на руках у церкви покорили сеть
Уильям не против: зачем Кейт Миддлтон пригласила на свадьбу своего бывшего
Прямая трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео