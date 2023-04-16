Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 781

Российский лидер традиционно встречает этот православный праздник в главном христианском храме страны.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве.

Глава государства традиционно встречает этот православный праздник в главном христианском храме страны. Также на пасхальной службе присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.

Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Прямая трансляция пасхального богослужения в Москве

О том, что российский лидер посетит пасхальную службу в храме Христа Спасителя, ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Известно, что и семья представителя Кремля отдаст дань традициям и встретит праздник с положенными почестями.

В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и что нельзя делать в этот день.

 

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