Патриарх Кирилл призвал молиться за восстановление мира между двумя народами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Предстоятель Русской православной церкви также заявил о необходимости избегать зла и греха.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом ночной пасхальной службы призвал молиться за восстановление мира между двумя народами.

«Сегодня на земле нашей русской, исторической, происходят тяжелые события, можно сказать, междоусобная брань. Я сегодня обращаюсь и к россиянам, и к украинцам, особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт. Мы должны силой нашей молитвы, и нашими добрыми делами сделать все для того, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился. Чтобы мир и совместная добрая жизнь, братские отношения вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси», — сказал патриарх.

Кроме того, он призвал избегать зла и грехов. Только так человек может осуществить истинное свое предназначение и обрести внутреннюю силу. Патриарх сравнил человека с парусным кораблем, который не может сдвинуться с места без ветра.

«Человек имеет полное оснащение, науку, искусство, образование, все есть, но если нет силы Божественной, то трудно идти по правильному курсу», — добавил он.

Патриарх Кирилл надеется, что Господь поможет россиянам и украинцам преодолеть все трудности, обрести мир и уважение во благо общего будущего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу.

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