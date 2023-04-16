Российские бойцы продолжают выбивать ВСУ из опорных пунктов в районе Белогоровки

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Войска РФ продолжают активные наступательные действия на этом направлении.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Обстановка на участке фронта под Белогоровкой словами военных сейчас «стабильно напряженная». Российские войска активно наступают на врага, выбивая его из насиженных окопов. С репортажем — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«Украинцы пытались переходить в контрнаступление, но попытка была остановлена, разбиваем каждый день», — рассказывает заместитель командира батальона «Август» ВС РФ с позывным «Бритва».

Танки, артиллерия и авиация на этом участке фронта методично перемалывают укрепления технику и живую силу противника. Вот экипаж знаменитого батальона «Август» выезжает на огневую точку. По врагу танкисты работают как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

«Подымается беспилотник, находятся цели явные и корректируют нас», — рассказывает боец батальона «Август» с позывным «Стасян».

Цели для ударов наша разведка сообщает и артиллеристам. Вот кадры бойцов 4-й бригады 2-го армейского корпуса, снятые на окраине Белогоровки. На позициях ВСУ замечена пехота — она перемещается на другой фланг. А вот здесь, вероятнее всего, опорный пункт украинских националистов. Тоже окраина поселка. На земле блиндажи в три наката, вот натянутая веревка через реку Северский Донец, надувная лодка, чтобы переправиться на другой берег. Наши пушки начинают наносить сокрушительные удары по позиции противника.

Одновременно подключаются и минометчики добровольческого отряда «Барс-12». Бойцы только и успевают подносить снаряды, нанося удары с ювелирной точностью.

«Два пристрелочных было. Третий. Вот сейчас узнаем результаты», — говорит корреспондент.

После серии ударов неонацисты пытаются вычислить, откуда по ним ведут огонь и поднимают в небо беспилотник. В какой-то момент он даже попадает в кадр нашего дрона. Во вражеском окопе появляется один из националистов с противотанковым гранатометом.

Украинский боевик промахивается. Под грохот снарядов несколько выживших националистов выбираются из траншеи и бросаются в бегство.

«Они боятся в общем, пускай не расслабляются, сила с нами», — говорит боец отряда «Барс-12» с позывным «Святой».

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