В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь из Иерусалима

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима в храм Христа Спасителя  в Москве. Некоторое время назад самолет со священным огнем приземлился в аэропорту Внуково-3.

Делегацию встречали журналисты и представители различных епархий Русской православной церкви. Последним теперь предстоит доставить лампады со священным огнем в другие города России.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед началом службы предстоятель Русской православной церкви призвал людей избегать зла и греха, поскольку только так можно осуществить истинное свое предназначение и обрести внутреннюю силу.

На пасхальное богослужение приехал президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и что нельзя делать 16 апреля.

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