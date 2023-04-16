Мэрия Берлина выставила счет организаторам акции с танком ВС РФ

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Алексей Панков
Алексей Панков 260

Они должны заплатить в казну города более 800 евро.

Мэрия Берлина выставила счет организаторам акции с танком ВС РФ

Фото: Зоркина Кристина / ТАСС

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Власти Берлина выставили счет активистам, которые ранее установили напротив российского посольства подбитый танк Т-72Б ВС РФ. Об этом сообщает немецкое издание BZ Berlin.

Теперь организаторы, Энно Ленце и Виланд Гибель, должны заплатить 806 евро за то, что прицеп, на котором доставили бронемашину, занимал 43,08 квадратных метра набережной Унтер-ден-Линден.

Редакторы BZ Berlin отмечают, что власти города несколько месяцев не хотели согласовывать установку танка. Однако организаторами акции все же удалось добиться своего.

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Организаторы объявили установку танка «арт-перформансом». Однако они могли бы зарегистрировать это как демонстрацию или митинг. В таком случае денег бы с них не потребовали, но и разместить машину напротив российского посольства не позволили.

Сейчас муниципалитет прислал повторное предупреждение о необходимости оплатить счет. У мужчин есть неделя, чтобы закрыть долг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диверсионный отряд захватил один немецкий танк Leopard, но бойцы не смогли протащить его в тыл. В связи с этим они приняли решение утопить его в болоте.

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