«Я звезда-звездище»: Киркоров признался, что однажды отдраил весь храм

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Алексей Панков
Алексей Панков 141

Филиппу Киркорову пришлось помыть полы в храме на Таганке

«Я звезда-звездище»: Киркоров признался, что однажды отдраил весь храм

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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В момент полного отчаяния король российской эстрады направился в храм Матроны Московской, где его ждал неожиданный прием.

Филипп Киркоров признался, что однажды самостоятельно вымыл весь храм. Ровно через девять месяцев после этого события у него родилась дочь — Алла-Виктория. Историей исполнитель поделился в интервью одному из федеральных каналов.

По словам артиста, в тот момент он был в отчаянии, поэтому решил поехать в храм Матроны Московской на Таганке. Там к нему подошла матушка, заявившая, что церковь закрывается. Затем она протянула ему швабру и заставила мыть полы.

«Мы закрываемся уже, бери швабру и драй». Я обалдел: со мной так никто не обращался. Я уже был звезда-звездище», — рассказал Киркоров.

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Киркоров признался, что после этого случая он поверил в чудеса. При этом в прошлом году артиста обвинили в богохульстве после номера с крестом. Тогда артист заявил, что сам является верующим человеком, а песня посвящена его умершей матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров перенес пластические операции. Поп-король отметил, что справляться с неудобствами ему помогает помощница.

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