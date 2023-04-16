«Больше года»: Алексей Макаров тайно женился на молодой стюардессе

Неужели актер остепенился и новая возлюбленная смогла укротить его горячий нрав?

Сын Любови Полищук и Валерия Макарова известен своими бурными романами. За громкими скандалами и расставаниями следили тысячи глаз. В последние годы звезда «Офицеров» успокоился и перестал давать поводы для обсуждения. Оказалось, что 51-летний Алексей Макаров тайно женился.

Его избранницей стала 28-летняя стюардесса Полина, с которой Макаров познакомился около трех лет назад и больше не расставался.

Долгое время актер не показывал избранницу публике. Однако сейчас это случилось. Пара появилась на премьере фильма «Актрисы», в которой Макаров сыграл одну из главных ролей. Он держал возлюбленную за руку и выглядел счастливым.

«Так мы давно женаты. Уже больше года», — ответил Макаров на вопрос журналиста федерального канала.

На другие вопросы репортеров о семейном благополучии артист шутил и отвечал кратко. Заметно, что брак пошел артисту на пользу. Он выглядит свежо и есть слухи, что ради девушки он бросил пить. В последнее время Макаров много работает. Видимо хочет обеспечить молодую супругу всем, что ей нужно и даже больше.

«Жена ждет мужа дома после подвигов, после рабочего дня», — откровенно рассказал актер.

Громкие отношения у Макарова были с коллегой по цеху — Викторией Богатыревой, в браке у них родилась дочь Варвара. Через некоторое время актер перестал помогать алиментами.

«Варя плакала первое время. Сейчас уже успокоилась. Она знает, что он где-то есть», — рассказывала актриса.

Также обсуждаемым был разрыв с Анастасией Макеевой. Между экс-возлюбленными вспыхнула ссора в Тунисе. Ревнивый Макаров увидел непристойное сообщение от воздыхателя в смартфоне Макеевой, вспыхнул и ударил девушку.

«Когда очнулась, он, разломав на части мой мобильный, пытался меня поднять», — рассказывала Макеева.

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