«Если кто и должен, то это он»: Спиркина подаст встречный иск к Кончаловскому

Актриса и журналист разошлись еще в 2020 году, но до сих пор скандалы между ними не утихают.

Актриса Ольга Спиркина намерена подать встречный иск к бывшему мужу журналисту Дмитрию Кончаловскому — племяннику знаменитых режиссеров Андрона Кончаловского и Никиты Михалкова. Об этом Спиркина рассказала в комментарии 5-tv.ru.

До этого стало известно, что экс-супруг актрисы подал на нее в суд заявления о разделе совместно нажитого имущества, а также о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пара рассталась еще три года назад, однако до сих пор скандалы между экс-супругами не утихают.

По словам Спиркиной, бывший муж хочет ее «морально наказать» и отомстить за то, что она раздает интервью телеканалам об их совместной жизни. Об этом Кончаловский сам говорил ей в голосовых сообщениях, отметила актриса. Кроме того, он требует от нее два миллиона рублей, которые она не собирается ему отдавать. Актриса утверждает, что за время ее отношений с Кончаловским тот «как сыр в масле катался», поэтому, если кто кому и должен, то именно он ей.

«Я ни копейки его денег не потратила, тратила только свои. И дала много хорошего ему: и профессию новую, и стабильную работу, и хорошие условия, и квартиру, и отношения хорошие, и зарплату высокую. Поэтому я считаю, что если кто и должен, то только он, а не я», — заявила актриса.

По словам Спиркиной, сейчас она намерена подать встречный иск к бывшему мужу. Женщина подчеркнула, что до сих пор одна выплачивает кредит в размере четырех миллионов рублей, который они с бывшим мужем ранее взяли на общий проект.

Спиркина отметила, что с большим трудом гасит задолженность, при этом ей даже в голову не пришло подавать в суд на бывшего мужа.

«Очень тяжелый был момент. Когда произошел ковид, пандемия, у меня накопились очень большие долги. Надо было вылезать из этой ситуации. Я, как могла, вылезала — с помощью кредитов, продажи дачи, чтобы жить, сводить концы с концами, выходить из этой ситуации», — поделилась актриса.

Спиркина и Кончаловский разошлись в 2020 году по инициативе актрисы. По словам женщины, супруг увлекался спиртным и привык жить в свое удовольствие. И такое положение дел перестало устраивать актрису.

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