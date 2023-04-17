Елена Борщева оценила изменения во внешности Киркорова: «Умеет быть на виду»

Народный артист настолько изменился после апгрейда в клинике пластической хирургии, что его стали обвинять в подмене на двойника.

Актриса, экс-участница знаменитой команды КВН «Пятигорск» Елена Борщева оценила новый образ короля российской эстрады Филиппа Киркорова, который стал предметом для обсуждения в последние недели.

Так, поклонники преобразившегося Киркорова перестали его узнавать. По Сети стали распространяться теории заговора, в том числе о подмене артиста двойником, который даже не особо похож на «оригинал». Не так давно певец ответил всем заговорщикам — это он. Просто благодаря врачам у него теперь есть кубики на животе, а брови стали чуть выше. Стилисты же довели цвет шевелюры и бороды артиста до белоснежного. Сам себя в новом образе Киркоров называет «эльфийским бруталом».

Коллеги не спешат осуждать. Одни предпочитают восхищаться смелостью, не оценивая результат, другие в восторге, третьи акцентируют внимание на заслугах исполнителя. И лишь небольшая часть прямо говорит, что король перестарался и потерял свое лицо. Елена Борщева к ним не относится.

«Мне кажется больше даже просто изменился, стал более эпатажным, поднял волну хайпа, хейта, в том числе. Вообще с кем его только ни сравнили — и с троллем, и с феей. Но Филипп Бедросович, он, конечно, умеет быть на виду», — заявила актриса корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023».

Впервые итог операций Киркоров продемонстрировал в начале января. Он перенес абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, а также липофилинг. Потратил, предположительно, около 2,5 миллиона рублей. Но из-за белого цвета волос и взмывших вверх бровей некоторые фанаты заявили — артист не омолодился, а наоборот, стал похож на своего 90-летнего отца.

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Но самому музыканту, судя по всему, нравится результат: он об этом громогласно говорит, выступает в комбинезоне из сетки, демонстрируя талию, выбирает все новые яркие наряды, оттеняющие волосы, держит белоснежную голову высоко поднятой.

Четвертый Международный научно-образовательный форум с онлайн-трансляцией «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023» состоялся в Цифровом деловом пространстве в Москве. Крупное событие индустрии собрало на площадке сотни ведущих специалистов. Многие отечественные знаменитости посетили мероприятие в качестве почетных гостей и поделились с прессой своими взглядами на современный подход к красоте.

Ранее, писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров рассказал, как его заставили мыть полы в храме.