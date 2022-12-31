Аверин признался в любви Порошиной: «Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

Актер Аверин признался в любви Порошиной: мама мечтала, чтобы я женился на ней

Аверин признался в любви Порошиной: «Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке»

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Сама актриса сначала удивилась, а потом дала неожиданный и весьма интригующий ответ.

Актер Максим Аверин признался в любви коллеге по цеху Марии Порошиной. Сенсационное заявление звезда «Глухаря» сделал в интервью Борису Корчевникову. Оказывается, Максим был очарован Марией в студенческие годы, но духа раскрыть чувства хватило лишь спустя большое количество времени. Кроме того, мама Аверина всегда мечтала о женитьбе звезд.

«Нельзя не влюбиться в эти большие карие глаза! Прекрасные и нежные карие глаза. Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке. Всегда переживала, что этого не состоялось. Маня, ну у нас же еще все впереди? Может быть, когда-нибудь ты найдешь во мне свою причину?» — спросил исполнитель главной роли в сериале «Склифосовский».

Порошина удивилась и не знала, что сказать на красивые слова звезды, но затем собралась и дала неожиданный, а главное, весьма интригующий ответ.

«Я подумаю лет десять, а потом отвечу», — сказала героиня сериала «Всегда говори „Всегда“».

К слову, многодетная мать добавила, что в то время увлеклась романом с артистом Гошей Куценко, от которого родила дочку Полину. Когда союз распался, она не сразу пришла в себя, поэтому даже не рассматривала другие отношения.

Позже наладить личную жизнь все же удалось, и у женщины родились еще три дочери, однако с их отцом, актером Ильей Древновым, Порошина разошлась в 2018-м. А через год у нее родился сын, о папе которого селебрити предпочитает не распространяться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему дочь Порошиной и Куценко слегла в больницу.

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