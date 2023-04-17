Ирина Шейк была замечена в компании Леонардо Ди Каприо на фестивале Coachella

Российскую модель Ирину Шейк заподозрили в новом звездном романе. Да не абы с кем, а с обладателем «Оскара» прямиком из Голливуда Леонардо Ди Каприо! Они попали в объективы папарацци на музыкальном фестивале Coachella, сообщает Page Six.

Как докладывают источники издания, Шейк и Ди Каприо приехали на фестиваль поздно вечером в субботу, а покинули мероприятие только к утру. В компании звезд также хорошо проводила время манекенщица Стелла Максвелл, которую считают давним другом актера.

Шейк и Ди Каприо уже не впервые замечают вместе: ранее селебрити оказались в центре внимания на презентации автосалона.

Разумеется, все домыслы об их романе основываются только на паре фотографий. Ди Каприо скрывает личную жизнь, Шейк тоже в вопросах амурных дел немногословна. Официальных подтверждений этому нет.

Этим летом стало известно, что 48-летний Ди Каприо расстался с 25-летней избранницей Камилой Морроне после четырех лет отношений. Многим знакома шутка, что женщины старше 25 актера уже не привлекают. Позже ему приписывали отношения с моделью Джиджи Хадид, но слухи со временем рассосались. К тому же даме уже 27.

Ирина Шейк несколько лет встречалась с актером Брэдли Купером, от которого растит шестилетнюю дочь Леа. Знаменитости расстались в 2019 году, но сохранили добрые отношения и продолжают вместе воспитывать ребенка.

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