Регина Тодоренко о дружбе с Натальей Подольской: «Ощущение, что мы родственники»

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Оксана Тарасова
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Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о дружбе с певицей Натальей Подольской

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Знаменитости даже планируют полететь вместе на отдых.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как познакомилась и подружилась с певицей Натальей Подольской. По ее словам, близкие отношения завязались буквально с первой минуты общения. Теперь звезды наслаждаются обществом друг друга и даже планируют совместный отдых, на который отправятся с семьями.

Тодоренко пришла поддержать Подольскую на премьеру ее нового альбома под названием «Конечно, да!» Как поделилась телеведущая с корреспондентом 5-tv.ru, знакомство между ними состоялось в прошлом сезоне шоу «Ледниковый период». Обе артистки принимали участие в состязании.

«Как-то так прикипели друг к другу, даже сами не поняли, как. Прям вросли. Правда, такое ощущение, что мы родственники или знакомы из прошлой жизни еще. Вот как раз сейчас поедем вместе в Дубай семьями отдыхать. Проверим дружбу в путешествии. Как говорил Марк Твен, нужно взять с собой человека в путешествие, чтобы проверить, какой он», — шутит Тодоренко.

На премьере альбома Подольской присутствовала и другая ее подруга — певица Юлианна Караулова. Исполнительницы познакомились еще в юном возрасте, когда принимали участие в музыкальном проекте «Фабрика звезд» в 2004 году. Девушки не сразу сблизились, но к «выпуску» стали родными, и связь эта остается крепкой по сей день.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлианна Караулова рассказала, как Наталья Подольская страдала из-за Владимира Преснякова-младшего, ее нынешнего мужа и отца двух сыновей, много лет назад.

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