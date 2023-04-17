Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ с помощью беспилотника «Ланцет»
Снаряд попал в борт боевой машины противника.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru
Тяжелые бои идут и в направлении Кременной. На этих эксклюзивных кадрах видно, как ударный беспилотник «Ланцет» поджигает танк ВСУ вместе с экипажем. Снаряд попал в борт боевой машины. После чего произошел взрыв.
Точное попадание зафиксировали средства объективного контроля.
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