Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ с помощью беспилотника «Ланцет»

Тяжелые бои идут и в направлении Кременной. На этих эксклюзивных кадрах видно, как ударный беспилотник «Ланцет» поджигает танк ВСУ вместе с экипажем. Снаряд попал в борт боевой машины. После чего произошел взрыв.

Точное попадание зафиксировали средства объективного контроля.