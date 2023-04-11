Эксперт оценил потери ВСУ за время боев в Артемовске: это страшные цифры

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 073

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ потеряли в Артемовске десятки тысяч человек

Фото, видео: Reuters / KAI PFAFFENBACH; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Сами украинские боевики назвали битву за город «бахмутской мясорубкой».

Потери украинской армии за время боев в Артемовске (Бахмут) составили несколько десятков тысяч человек. Такую оценку в беседе с 5-tv.ru озвучил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Объективно, за несколько месяцев боевых действий в городе реальные потери составили десятки тысяч солдат и офицеров. Не случайно у самих вэсэушников это названо „бахмутской мясорубкой“. Это и кадровые военные с боевым опытом, и тербаты, которые призывают, только-только мобилизованные. По сути дела, маршевые роты, которые бросаются в бой», — заявил эксперт.

Он отметил, что уже полностью освобожден центр города, в котором недавно побывал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. В целом же Артемовск контролируется российскими военными более чем на 80%, освободить осталось западные окраины в направлении города Часов Яр. Тем не менее, указал Дандыкин, сопротивление боевиков сохраняется.

«Кроме резервистов, наверняка есть профессионалы. Это прежде всего те, кто управляет танками и бронемашинами, снайперы. То есть подготовленные люди, проверенные боем. Но которые тоже уничтожаются. По сути дела, мы видим, что эти люди посланы на заклание киевским режимом», — подчеркнул эксперт.

Дандыкин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Польшу заявил, что в случае угрозы окружения Киев постарается вывести своих военных из Артемовска. Однако, обратил внимание эксперт, уже сейчас все асфальтированные дороги из города перерезаны или обстреливаются российскими войсками. Остаются лишь проселочные, но и их становится все тяжелее и опаснее использовать, так как ночи становятся короче. Поэтому участь остающихся в Артемовске украинских боевиков незавидна, заключил Дандыкин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем боевики ВСУ силой забирали детей у жителей Артемовска.

Тема:
Спецоперация
11 апр
Через поля и огороды: семья из Артемовска поделилась историей своей эвакуации
11 апр
«Три варианта»: в СНБО заявили о непредсказуемости решения о контрнаступлении ВСУ
11 апр
Яровая: США ответственны за военно-биологическую оккупацию Украины
11 апр
Пассажирский автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке
11 апр
Генпрокуратуру призвали возбудить дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой
11 апр
Минобороны РФ: военные приступили к боям за центральную часть Артемовска
11 апр
В Кремле назвали ложными слухи о «начале второй волны мобилизации»
11 апр
Может ли Украина за полгода создать ядерное оружие и как?
11 апр
«Призываем подумать»: чат-бот написал «мирный план» по Украине за Шольца
11 апр
Беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
С бодрым настроем: китайский совет дня на вторник, 11 апреля

Последние новости

19:56
Арбатова оценила достижения пережившей инсульт Кондулайнен: «Много любовников…»
19:47
Ему нет равных: фестиваль «Островский в доме Островского» стартует в Москве
19:32
Тайна черепа в посылке: кто и зачем отправил человеческую голову в США из России
19:13
Внутри живет человек: 49-летний Робби Уильямс шокировал правдой о себе
18:59
Эксперт оценил потери ВСУ за время боев в Артемовске: это страшные цифры
18:46
Через поля и огороды: семья из Артемовска поделилась историей своей эвакуации

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
Впереди планеты всей: российские ученые совершили прорыв в атомной энергетике
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео