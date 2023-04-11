Эксперт оценил потери ВСУ за время боев в Артемовске: это страшные цифры

Сами украинские боевики назвали битву за город «бахмутской мясорубкой».

Потери украинской армии за время боев в Артемовске (Бахмут) составили несколько десятков тысяч человек. Такую оценку в беседе с 5-tv.ru озвучил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Объективно, за несколько месяцев боевых действий в городе реальные потери составили десятки тысяч солдат и офицеров. Не случайно у самих вэсэушников это названо „бахмутской мясорубкой“. Это и кадровые военные с боевым опытом, и тербаты, которые призывают, только-только мобилизованные. По сути дела, маршевые роты, которые бросаются в бой», — заявил эксперт.

Он отметил, что уже полностью освобожден центр города, в котором недавно побывал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. В целом же Артемовск контролируется российскими военными более чем на 80%, освободить осталось западные окраины в направлении города Часов Яр. Тем не менее, указал Дандыкин, сопротивление боевиков сохраняется.

«Кроме резервистов, наверняка есть профессионалы. Это прежде всего те, кто управляет танками и бронемашинами, снайперы. То есть подготовленные люди, проверенные боем. Но которые тоже уничтожаются. По сути дела, мы видим, что эти люди посланы на заклание киевским режимом», — подчеркнул эксперт.

Дандыкин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Польшу заявил, что в случае угрозы окружения Киев постарается вывести своих военных из Артемовска. Однако, обратил внимание эксперт, уже сейчас все асфальтированные дороги из города перерезаны или обстреливаются российскими войсками. Остаются лишь проселочные, но и их становится все тяжелее и опаснее использовать, так как ночи становятся короче. Поэтому участь остающихся в Артемовске украинских боевиков незавидна, заключил Дандыкин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем боевики ВСУ силой забирали детей у жителей Артемовска.