Костомарову предстоит перенести еще несколько операций перед протезированием

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 839

Впереди спортсмена также ждет долгая реабилитация, чтобы он смог привыкнуть к протезам.

Костомарову предстоит перенести еще несколько операций перед протезированием

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Фигуристу Роману Костомарову придется перенести еще несколько операций перед тем, как его будут протезировать. Об этом заявил источник ТАСС. После этого спортсмену понадобится время на реабилитацию.

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», — сообщает источник агентства.

Стоит отметить, неделю назад 5-tv.ru стало известно о подготовке Костомарова к установке протезов. Врачи уже начали проводить механические чистки для создания площадок под крепления искусственных конечностей. Первая нога фигуриста подготовлена, ее заживление проходит успешно. Сейчас медики занимаются второй ногой, после чего перейдут к рукам, кисти которых тоже пришлось ампутировать из-за стремительного некроза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каковы шансы Костомарова вернуться на лед.

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