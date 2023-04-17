Усталость и напряжение: как вовремя определить самую частую болезнь глаз

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Офтальмохирург Фадейкина заявила о возможности вылечить катаракту только хирургией

Усталость и напряжение: как вовремя определить самую частую болезнь глаз

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

Читайте нас в: Дзен Новости

Многие недуги не так страшны, если узнать о них в самом начале.

Катаракта — одно из часто встречающихся глазных заболеваний. Она может появиться из-за травмы или передаться по наследству. При этом важно вовремя заметить прогрессирующий недуг и начать бороться с ним. Как быстро распознать болезнь и что делать при ее появлении, рассказала главный врач офтальмологической клиники, кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина.

Она отметила, что самой распространенной катарактой является возрастная (сенильная. — Прим. ред.). Болезнь появляется у многих людей пожилого возраста, в зону риска попадают те, кому за 50.

«В более юном возрасте глаз фокусируется одинаково хорошо, как на близких предметах, так и на дальних. Это обусловлено хорошей эластичностью хрусталика. Однако со временем эластичность снижается, хрусталик теряет влагу, уплотняется, а затем мутнеет. Это состояние и называется катарактой», — сообщила специалист в беседе с изданием «Страсти».

Если человек вовремя заметил катаракту, то побороть недуг будет легче. Симптомами болезни является помутнение зрения, когда картинка размывается и перед глазами возникает ощущение накрытой пелены. Еще пациент видит точки и так называемые круги, цвета теряют яркость, а в сумерках почти ничего не видно. Часто люди нуждаются в более ярком источнике света при чтении или рукоделии. Сильно теряется фокусировка, приходится внимательнее всматриваться в людей. Шрифты и картинка в телевизоре хуже распознаются.

По словам Фадейкиной, на первых стадиях трудно заметить катаракту. Болезнь медленно развивается, в начале симптомы очень слабы. Люди списывают их на усталость или перенапряжение, а уже через несколько лет оказываются на серьезном этапе патологии. При этом помутнение может происходить с краев глаза, а главная оптическая зона остается нормальной, поэтому пациент не знает о недуге.

Вылечить катаракту можно лишь хирургическим путем. Врач делает микропроколы посредством ультразвука и удаляет помутневший хрусталик, ставя на его место искусственную интраокулярную прозрачную линзу. Остальные методы борьбы с заболеванием приносят мало эффекта, по мнению Фадейкиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что такое «змеиные глаза» и можно ли это вылечить.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Последние новости

10:34
Усталость и напряжение: как вовремя определить самую частую болезнь глаз
10:14
«Это чудовищно»: Балуев не может увидеться с живущей в Польше дочерью
10:02
СКР расследует факты расстрела заложников в Артемовске украинскими националистами
9:37
Костомарову предстоит перенести еще несколько операций перед протезированием
9:17
Дом музыки под руководством Сергея Ролдугина проведет мастер-классы для молодых музыкантов
9:00
Актер Дмитрий Чеботарев стал отцом во второй раз: «Нас больше!»

Сейчас читают

Костомарову предстоит перенести еще несколько операций перед протезированием
Регина Тодоренко о дружбе с Натальей Подольской: «Ощущение, что мы родственники»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео