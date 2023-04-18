«Риск потерять конечность»: эксперт раскрыл опасность ролевых игр и БДСМ

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Алексей Панков
Алексей Панков 13

Бывший сотрудник экстрим-клуба рассказал, что во время БДСМ-сессии можно потерять конечность

«Риск потерять конечность»: эксперт раскрыл опасность ролевых игр и БДСМ

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Специалист рассказал, какие опасности поджидают любителей «пожестче».

Во время БДСМ-сессий есть риск потерять часть тела. Об этом изданию «Страсти» рассказал бывший сотрудник тематического клуба.

По его словам, особую опасность представляет практика шибари (связывание человека с помощью веревок — Прим. ред.). При неопытности мастера велик риск пережатия кровотока и нервов.

«Если мастер вовремя не заметит или модель не сообщит (находясь, например, в сабспейсе), то последствия могут быть очень серьезными, вплоть до потери той части тела», — заявил эксперт.

Также он добавил, что большим риском являются медицинские тематики. Мастер должен обладать профессиональным образованием.

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При этом в среднестатистической сессии практически нет шансов получить что-то более серьезное, чем следы от ударов и шлепков. Безопаснее всего пробовать БДСМ-практики вместе с партнером, уточнил эксперт. При взаимном доверии, отказе от сложных игр и соблюдении главных правил: безопасность, добровольность и разумность — ничего страшного не случится.

При желании попробовать более сложные практики эксперт посоветовал сперва походить на мастер-классы.

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