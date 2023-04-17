Федерация гандбола России выразила глубокие соболезнования родным и близким спортсменки.

Раскрыта причина смерти 29-летней гандболистки Виктории Дивак. По данным 5-tv.ru, девушка скончалась в результате падения из окна восьмого этажа. Несчастный случай произошел в Астрахани на улице Софьи Перовской.

Подающая надежды спортсменка умерла до прибытия медицинской бригады. Следствие классифицирует гибель спортсменки как несчастный случай.

За свою спортивную карьеру Дивак успела поиграть во многих клубах России и Европы. Она завоевала золото на чемпионате Белоруссии, дважды выигрывала кубок Белоруссии. Также девушка становилась победителем второй национальной лиги Франции и выигрывала чемпионат Европы в составе российской юниорской сборной.

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Федерация гандбола России выразила глубокие соболезнования родным и близким спортсменки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти британского актера и режиссера Мюррея Мелвина, известного по фильму Джоэла Шумахера «Призрак оперы».