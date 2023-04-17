Брянский губернатор Богомаз сообщил о попытке пересечения границы РФ со стороны Украины

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Неизвестный подорвался на мине, которая являлась элементом оградительных сооружений.

Брянский губернатор Богомаз сообщил о попытке пересечения границы РФ со стороны Украины

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора

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Неизвестный попытался пересечь российскую границу в районе села Запесочье Погарского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», — добавил представитель региона.

Дальнейшая судьба неизвестного пока не разглашается. Также не установлено, с какой целью была осуществлена попытка проникновения на территорию РФ.

В начале апреля в Брянской области ФСБ уже пресекала попытки проникновения диверсантов из Украины. Это произошло в в районе села Случовск Погарского района.

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