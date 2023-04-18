Даже если владелец умер: почему абонентам достаются сим-карты на чужое имя

В России все чаще встречаются случаи, когда новому владельцу телефона достается сим-карта «с историей». Что нужно делать в такой ситуации?

Телефоны многих россиян стали жить чужой жизнью. Все больше людей сталкиваются с проблемой при покупке новых сим-карт. Оказывается, их номера, за которые они уже заплатили деньги, привязаны к банковским кабинетам, соцсетям и акканутам на маркетплейсах своих бывших хозяев. Сотовые операторы разводят руками — они по закону не могут вмешиваться в частную жизнь даже мертвого клиента. Так что же делать — разбирался корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

На экране смартфона — приветствие банковского приложения: «Добрый день, Олег!». Но телефон держит в руках Тамерлан — молодой человек из Уфы купил новую сим-карту и с удивлением обнаружил, что к ней до сих пор привязаны аккаунты предыдущего владельца: социальные сети, интернет-магазины.

«Привязан к банку именно его номер телефона, никак не могу поменять. Не могу ни деньги снять, ни перевести, ничего не могу сделать», — поделился Тамерлан.

Зато невольно можно узнать пикантные подробности чьей-то личной жизни. Москвичу, ставшему клиентом одного из популярных сотовых операторов, пришлось ознакомиться с коллекцией откровенных видео своего предшественника. Тогда при помощи нейросети ChatGPT он сам решил проверить 250 телефонных номеров, которые официально продаются на сайте его нового оператора. И легко нашел личные данные предыдущих владельцев.

Вот как эту ситуацию нам прокомментировали в самой компании.

«Федеральный закон „О связи“ не предусматривает обязанности сообщать текущему пользователю данные прошлого владельца номера. Более того, это информация ограниченного доступа, и, по закону, оператор связи обеспечивает ее защиту», — говорится в сообщении.

А вот как это происходит на деле. Мы провели эксперимент, обратились к специалисту по кибербезопасности. Прогнали через чат-бот номера, которые предлагают разные операторы связи — они должны быть «чистыми». Но обнаружили симки с историей.

«Аккаунт действующий, он продолжает выкладывать фотографии, не подозревая о том, что любой человек может в любой момент зайти на сайт и купить этот номер. И восстановить доступ к этому аккаунту», — отмечает эксперт.

Нейросеть ChatGPT — лишь один из инструментов. Программ, собирающих информацию по номеру телефона, и так достаточно в сети.

«Злоумышленник находит, что к номеру привязан тот же самый Сбербанк. Мы видим средства этого человека. Можно напрямую перевести себе, можно перевести через всякие блокчейн-технологии», — объяснил ведущий специалист проекта «КиберМосква» Роберт Симонян.

А еще ничего не подозревающий покупатель может навлечь на себя гнев кредиторов. Объяснять, что деньги брал прежний владелец номера, придется долго. Анжелика из Подмосковья приобрела симку сыну-школьнику. И тут же объявились коллекторы.

«Позвонил директор школы, с вашим сыном проблемы. Я приехала, он весь плачет, у них контрольная, и говорит: „Мам, мне обещали голову отрезать и сыграть в футбол“. Звонили какие-то мужчины, сказали, что кто-то им должен денег и он должен им отдать эти деньги», — пожаловалась потерпевшая.

Проблема в том, объясняют эксперты, что около 15% телефонных номеров перепродаются — если абонент не пользуется им полгода, оператор вправе выставить номер на продажу. И так может происходить не один раз.

«Номерная емкость — она конечна, раньше операторы в год подключали пять-шесть лет назад до 100 миллионов пользователей, сейчас такого количества нет», — заметил руководитель информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

Почему часть сим-карт не попадает в так называемый цифровой карантин, непонятно. Ведь это должно происходить на сервере, в автоматическом режиме. Но чтобы доказать, что оператор нарушил закон о защите персональных данных, нужно очень постараться.

Почему часть сим-карт не попадает в так называемый цифровой карантин, не понятно. Ведь это должно происходить на сервере, в автоматическом режиме. Но чтобы доказать, что оператор нарушил закон о защите персональных данных, нужно очень постараться.

«Необходимо представить действительно весомые доказательства, что в период, когда клиент был владельцем оператора связи, были приняты недостаточные меры для сохранения персональных данных», — рассказал член ассоциации юристов России Владислав Ватаманюк.

Чтобы не унаследовать историю предыдущего владельца, специалисты советуют покупать сим-карты только в официальных офисах оператора — никаких бесплатных с рук на рынке или в подземном переходе. А если выяснится, что старые аккаунты все же перешли к новому хозяину симки, нужно тут же связаться с техподдержкой соцсетей, мессенджеров и самого оператора связи.