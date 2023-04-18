Многоэтажка в Москве рушится на глазах — ходить рядом опасно для жизни

Эфирная новость 19

В Москве 22-этажный дом рискует обрушиться из-за ошибки застройщика

Фото, видео: www.globallookpress.com / BAO; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Кто будет помогать жильцам — неизвестно, ведь застройщик объявил себя банкротом.

На востоке Москве можно встретить даже осадки в виде кирпичей. Одна из столичных многоэтажек рушится на глазах. Трещины пошли по всей высоте 22-этажного дома и с каждым днем они становятся все шире. Ходить под окнами небезопасно — падают обломки.

Жители опасаются обрушения всего фасада. Уже сейчас во многих квартирах сквозные отверстия. Такая ситуация возникла из-за нарушений при строительстве.

Дому всего 20 лет, а первые трещины появились через три года после ввода в эксплуатацию. Локальный ремонт ситуацию не исправил, а капитальный эксперты оценили в 240 миллионов рублей. Вот только застройщик объявил себя банкротом.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
81.63
0.13 89.66
-0.50
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Последние новости

3:21
Какие черты внешности выдают хорошего мужа
3:15
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля
3:12
Купальница: зачем 18 апреля нужно обливать водой домашних животных
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
3:00
Федул Ветреник: что можно и что нельзя делать 18 апреля
2:56
Наталья Фриске показала, как выглядела ее сестра Жанна незадолго до смерти

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
Юлианна Караулова: авторы песен — на заднем плане
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео