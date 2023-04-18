«Один залп за другим»: как корвет «Громкий» незаметно ликвидирует диверсантов

Самая главная особенность корвета — возможность подойти незамеченным практически вплотную к нарушителям российской морской границы.

Новейший корвет «Громкий» Тихоокеанского флота скрытно вошел в акваторию Японского моря. Стрельбы и поиск диверсантов — ближайшие задачи корабля в рамках внезапной проверки наших военно-морских соединений на Дальнем Востоке. За ходом учений с борта корвета следит корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Корвет «Громкий» — в Тихом океане. Сверхскоростной и что еще важнее — малозаметный. И также скрытно корвет заходит в акваторию Японского моря. Он несет самое разное вооружение. Этому кораблю всего четыре года, поэтому большинство технологий его конструкций пока держится в секрете.

Экипаж довооружает установку радиоэлектронной борьбы, и выкатывает из ангара боевой Ка-27. Боевой вертолет готовят к вылету. Здесь оборудована специальная вертолетная площадка, а кроме этого есть запас топлива на 20 тонн.

Обслуживать вертолет в море — задача не из легких: постоянная перемена погоды, качка, волны.

«При подготовке вертолета надо сохранять координацию: не падать ни обо что не удариться, беречь голову, руки-ноги», — отметил инженер группы обслуживания авиационного оборудования Антон Иванчук.

Взлет. Операция воздух-море. Ка-27 устанавливает контакт с подводной лодкой. Сигнал о появлении в акватории вражеских диверсантов сразу поступает на капитанский мостик корвет, где принимаются все ответственные решения и отдаются приказы.

На кадрах с вертолета — работа малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет». Корвет выпускает торпеду. А следующие параллельным курсом корабли — уже в районе ожидания. И готовятся к стрельбе.

«Один залп за другим — 12 выстрелов. Малогабаритные противолодочные корабли наносят удары глубинными реактивными бомбами по условному противнику», — показывает корреспондент.

Воздух прикрывает зенитно-ракетный комплекс «Оса». Защищает небо не только на суше, но и в море.

На корвете «Громкий» тоже есть свой воздушный страж. 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190. Работает по морским и воздушным целям. Условный противник сейчас на высоте двести метров.

Все цели поражены. Корвет «Громкий» в связке с другими противолодочными кораблями внезапную проверку сил тихоокеанского флота прошли. Обратный ход.

Впрочем, заключительный, и самый ответственный этап внезапной проверки Тихоокеанского флота — еще впереди. Уникальные кадры. С берегов Камчатки, где бушует снежный циклон, выходят стратегические атомные подводные лодки. Их охрану обеспечивают морские тральщики, дымовая завеса скрывает передвижения главных подводных сил.

Атомоходы скрываются за горизонтом, чтобы уже совсем скоро присоединиться к боевым подразделениям Тихоокеанского флота.