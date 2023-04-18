«Обманчивый мем»: Запад недооценивает экономику РФ и глупо путает ее с итальянской

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Автор NI Карлос Роа раскритиковал Запад за сравнение экономик РФ и Италии

«Обманчивый мем»: Запад недооценивает экономику РФ и глупо путает ее с итальянской

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Лидеры недружественных стран не хотят снимать розовые очки с довольных глаз.

Западные политики часто сравнивали российскую экономику с итальянской, выставляя ее «мелкой и никчемной». Правда, так называемые жюри сильно недооценивают своих экономических соперников, а особенно Россию, чья сила и власть спокойно может потягаться с «коллективной мощью» Запада. Такое мнение выразил обозреватель Карлос Роа в статье для The National Interest, где полностью раскритиковал действия США и их сторонников.

«Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской», — возмутился журналист.

Он вспомнил, как эти слова в первый раз сказал сенатор Линдси Грэм еще в 2014 году. Такая фраза должна была продемонстрировать слабость экономики РФ перед западными странами. Правда, от такого утверждения уже давно пора отказаться. Роа задал себе нескромный вопрос: Смогла ли бы российская экономика выдержать мощнейшее санкционное давление, если бы на самом деле была такой же смехотворной, как ее представляют соперники?

По мнению журналиста, Москва и Рим действительно близки друг к другу по номинальному объему ВВП. Именно на этот факт опирается коллективный Запад еще со времен Второй мировой войны. Несмотря на это, французский экономист Жак Сапир подчеркнул, что ВВП РФ по паритету покупательной способности намного ближе к Германии, чем Италии.

По мнению Роа, политикам Запада следует изменить подход к управлению экономикой и трезво посмотреть на вещи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США антироссийские санкции назвали самым грандиозным просчетом Запада.

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