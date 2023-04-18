Ночь жестянщика: житель Ленинградской области повредил около десятка авто на парковке

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В Ленинградской области мужчина повредил около десятка машин на парковке у дома

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Дебошир прыгал по транспортным средствам, разбивал стекла и отрывал зеркала.

Далеко не замечательный сосед устроил жителям деревни Новое Девяткино в Ленинградской области ночь жестянщика. От рук и ног пьяного дебошира пострадал почти десяток автомобилей на парковке.

Нетрезвый хулиган прыгал по машинам, разбивал ногами лобовые стекла, отрывал боковые зеркала и дворники. Одному из авто мужчина изрядно помял крышу. На просьбы остановиться дебошир посылал соседей куда подальше.

Задержать хулигана жителям домов все же удалось до приезда полиции.

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