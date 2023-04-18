«Примеры мужества и героизма»: что расскажут на патриотической акции «Знание. Герои» в Москве

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Молодежная патриотическая акция «Знание. Герои» стартовала в Москве

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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В ходе мероприятий своими историями из жизни поделятся военнослужащие, врачи, журналисты и спасатели.

В Москве стартовала молодежная военно-патриотическая акция «Знание. Герои». С лекциями выступят военные, спасатели, врачи, журналисты — настоящие герои нашего времени.

Они поделятся своими историями и расскажут, насколько важно сейчас хранить память о подвигах защитников Отечества, знать о достижениях своей страны и родного края. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко во время открытия форума.

«Наши бойцы, которые сегодня находятся в зоне СВО воюют за правду, за справедливость. Это важно, потому что, если лишить нас истории, то не будет никакого будущего. Сегодняшнее поколение россиян показывает примеры мужества, героизма, преданности своей стране абсолютно сопоставимое с подвигами наших дедов и прадедов», — высказался Кириенко.

Площадками мероприятия станут школы, музеи, библиотеки и парки. Патриотическая акция продлится до 31 мая, и как ожидается, к ней присоединится вся страна.

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