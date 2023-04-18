Житель Ленобласти избил водителя «скорой помощи» в Петербурге

В Петербурге хулиган устроил драку и избил водителя машины «скорой помощи». Инцидент произошел на северо-западе города. Бригада прибыла по вызову, и прохожий по не выясненным пока причинам набросился на медиков.

Полиция задержала дебошира, им оказался житель Ленобласти. Мужчину доставили в отделение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.