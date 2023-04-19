🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 апреля. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности.

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♈ Овны

Когда вы полностью расслаблены, можно достичь гораздо большего, чем когда вы находитесь в напряжении. «Прогноз погоды» для вас сегодня, состоит в том, чтобы не торопиться. Вы были заняты поднятием тяжестей и заслужили перерыв. Итак, сосредоточьтесь только на том, чтобы делать только то, что абсолютно важно сегодня.

Космический совет: позвольте себе немного впасть в уныние.

♉ Тельцы

Выделите время сегодня на то, чтобы посмотреть, есть ли другой способ обойти гору. Этот день в вашей жизни состоит в том, чтобы связать концы с концами. Осмотритесь, весьма вероятно, что что-то возле вас отравляет вам жизнь.

Космический совет: отбросьте старое и ненужное.

♊ Близнецы

Загадайте желание побыстрее. Подумайте о самых невероятных мечтах, которые вам снились в детстве. И это неспроста. Чудо реально находится в пределах вашей досягаемости. На самом деле вам не нужно выбирать между одним или другим, иногда вам просто нужно внести небольшие коррективы, чтобы вы могли получить лучшее из двух вариантов.

Космический совет: вас полностью поддерживают, и вы увидите тому доказательство.

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♋ Раки

Хотя вы находитесь именно там, где хотите быть, возможно, вы чувствуете себя выгоревшим. Вы осознаете необходимость найти баланс в определенных сферах своей жизни. Ваше нынешнее положение — не проклятие, и вы это знаете, потому что давно мечтали о текущем положении вещей. Постарайтесь уделять себе немного времени каждый день в течение следующей недели. Питайте свое тело, разум и душу — узнавайте что-то новое каждый день — даже если это что-то небольшое.

Космический совет: ваше нынешнее положение — не проклятие.

♌ Львы

Вы всю жизнь искали счастья. Присмотритесь повнимательнее: возможно, вы уже его нашли. Вещи, о которых вы мечтали в далеком прошлом, теперь окружают вас в мелочах — в комфорте вашего дома, в объятиях ваших домашних. На сегодня постарайтесь перестать тянуться к следующей вехе и наслаждайтесь тем, что у вас есть.

Космический совет: посмотрите, как далеко вы уже продвинулись.

♍ Девы

Если ваши мечты кажутся немного далекими, готовьтесь к охоте. Вытащите когти и идите на убийство. Ваша интуиция ведет вас. Ваше воинственное сердце настроено на успех и вы не готовы слышать «нет» в ответ.

Космический совет: скажите «да» внезапным возможностям.

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♎ Весы

Судьба зовет! Вы находитесь именно там, где должны быть, поглощая все, что вам нужно, чтобы стать профессионалом. Вы не только твердо стоите на своем месте (что хорошо), но и позволяете всему хорошему идти к вам. Хочется поздравить вас со всей грязной работой, которую вы проделали и, наконец, взяли на себя инициативу, чтобы влюбиться по уши в себя.

Космический совет: вы готовились к этому всю жизнь.

♏ Скорпионы

У вас было что-то, что, как казалось, ускользнуло из ваших рук? Вам нужно научиться отпускать. Находите то, что вас удерживает, чтобы вернуться к маленьким вещам, которые делают вас счастливыми в настоящем — это ваш сундук с сокровищами, который будет притягивать к вам больше драгоценностей.

Космический совет: разорвите цепи, которые заставляют чувствовать себя на шаг позади.

♐ Стрельцы

Некуда спешить, так что просто передохните. Это хороший день, чтобы немного потянуться, немного поиграть, выспаться и получать удовольствие от жизни. Выводите токсины любым доступным вам способом — ешьте больше фруктов, отказывайтесь от кофе, посылайте мысли о себе с любовью или просто будьте благодарны за то, что проснулись в такой прекрасный день.

Космический совет: цените каждое мгновение.

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♑ Козероги

Вы, вероятно, оставите после себя наследие — материальное и/или эмоциональное. То, что вы делаете, создает волновой эффект, поэтому верьте, что ваши усилия не напрасны. Фундамент всегда важнее фасада, и вы и есть этот фундамент. Ваши награды будут больше, чем вы можете себе представить в данный момент.

Космический совет: даже если вы устали, продолжайте идти.

♒ Водолеи

Вы в безопасности, поэтому не торопитесь принимать решения сегодня, если чувствуете в этом необходимость. Вам есть чем поделиться, найдите также сегодня немного времени, чтобы собраться с мыслями и открыть свое сердце советам (своим или чужим).

Космический совет: обнимите самого близкого вам друга, вам это нужно.

♊ Рыбы

Выходите и закройте входную дверь. Именно сейчас пишутся новые главы, происходят большие сдвиги. Возможно, в последнее время вы чувствовали себя не в своей тарелке, и это абсолютно нормально. Позвольте себе выйти за рамки и исследуйте то, что встречается на вашем пути.

Космический совет: мечты могут стать реальностью, если сделать шаг к ним.