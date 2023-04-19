«Нам не привыкать»: как Пашу относится к съемкам Ханны в эротических сценах

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 138

Певица Ханна рассказала, как муж Пашу относится к эротическим сценам в ее клипах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Последний клип исполнительницы наделал много шуму, но это не первые ее съемки в стиле ню.

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова — Прим. ред.) честно рассказала о пикантных сценах с своем новом клипе «Финал». В разговоре с 5-tv.ru на вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV, она отметила, что у нее уже был подобный опыт.

«Это не первые наши эротические сцены. Они были и во „Французском поцелуе“ и в треке „Убью тебя“. Нам не привыкать снимать такие сцены, плюс мы с Мишей (певец Миша Марвин — Прим. ред.) давно дружим. Очень давно дружим. Я уже видела все, что можно и не можно», — поделилась исполнительница.

Ответила знаменитость и на вопрос, как реагирует ее муж — бизнесмен Пашу (настоящее имя Павел Курьянов — Прим. ред.) на подобные эротичные кадры.

«Когда он посмотрел клип, он сказал: „Вау, это такой секс, но можно было еще пару кадров добавить“», — заметила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выглядит певица Ханна после вторых родов

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