«Повернул не туда»: иностранец арендовал Lamborghini и устроил ДТП в центре Москвы

Мужчина то ли запутался в правилах дорожного движения, то ли их не знал, поскольку проехал на красный.

Авария на миллион произошла ночью в центре Москвы. Автомобили получили незначительные повреждения, но ремонт машины одного из участников ДТП обойдется в кругленькую сумму.

На Тверской улице с такси столкнулся водитель элитной Lamborghini. За рулем дорогостоящего спорткара находился иностранец. Машину он арендовал и, видимо, решил погонять. Однако гость столицы забыл о правилах дорожного движения: пролетел на запрещающий сигнал светофора и в добавок повернул не туда.

«Я думал, что тут можно сворачивать направо, но это не так, потому что в той полосе разрешено движение только прямо. Как я уже сказал, я повернул не туда. Водитель другого автомобиля ехал по своей полосе, и мы столкнулись», — прокомментировал водитель иномарки Хайдер.

Элитная иномарка получила незначительные повреждения — у нее помята дверь. Однако даже небольшой ремонт такой машины обойдется в сотни тысяч рублей. Цена этой модели Lamborghini начинается от 20 миллионов рублей.