Вкалывают роботы, учит человек: IT-компании ищут гуманитариев для работы с нейросетями

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«Известия»: «Яндекс» начал поиск специалистов-гуманитариев для обучения нейросетей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Bail; 5-tv.ru

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Люди, которые смогут писать тексты на нужные темы, смогут стать учителями для искусственного интеллекта.

Сотни новых вакансий для людей гуманитарных профессий откроют IT-компании. Как выяснили «Известия», журналистов, педагогов и филологов начали нанимать для развития нейросети.

Представителям этих профессий предлагают стать тренерами искусственного интеллекта. Эти люди будут готовить качественные тексты и контент для обучения. Причина повышенного интереса к гуманитариям кроется в бурном развитии искусственного интеллекта, имитирующего деятельность человека, отмечают участники рынка.

Современные нейросети получают знания о мире из интернета, но, чтобы научиться их применять, нужны наставники, которые хорошо работают с текстом и смогут обучить грамотности.

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Вкалывают роботы, учит человек: IT-компании ищут гуманитариев для работы с нейросетями

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