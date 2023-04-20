Прихожане ведут бой за Киево-Печерскую Лавру с властью Украины

Неравная борьба сегодня снова развернулась у стен Киево-Печерской лавры. Туда пришли полицейские с автоматами, а противостоять им пытались верующие. вооруженные разве что молитвами. Силовики поддержали комиссию Минкультуры, которая без соответствующих прав и документов, опечатала один из корпусов монастыря. Тех, кто пытался помешать — так и оставили внутри. Вот последняя информация с места.

Опечатанный корпус верующие решили отстоять своими силами. Прихожанам пришлось взламывать ворота. Замки — без предупреждения — поменяла комиссия от Минкульта.

А это — назначенный Киевом новый гендиректор заповедника, на территории которого и находится монастырь. Никакого внятного ответа прихожанам он так и не дал. Соответствующих документов ни у комиссии, ни у силовиков тоже, как выяснилось, нет.

«Покажите какие-либо документы. справку, да хоть СМС-ку о том, что вам кто-то отдал такой приказ», — возмущается монах.

«Произошел произвол. В присутствии полиции, сломали замки и опечатали корпус. Полиция не допускала представителей монастыря, вмешалась в противоправные действия заповедника, чем превысила свои полномочия. И это при том, что до решения суда нельзя что-то делать на территории лавры», — отмечает адвокат Киево-Печерской лавры протоирей Никита Чекман.

В самом корпусе в это время находились люди. Правоохранители не хотели открывать дверь даже после сообщений о том, что одной из заложниц стало плохо. В итоге, помощь ей оказали лишь после того, как прихожане силой прорвались в корпус.

Узнав об очередной попытке захвата лавры, верующие быстро начали собираться у ворот храма. Вместе с монахами они обещали стоять здесь до конца.

«Это рейдерский захват помещения братьев. Мне досадно, как полиция нас защищает, что кто-то издает указания на это беззаконие, потому что мы братья. С 1988 года мы здесь строились и работаем на благо наших граждан», — говорит дьякон Андрей.

Украинский Минкульт заявил, что комиссия успела осмотреть имущество уже трех корпусов. Так что вскоре, представители министерства, скорее всего вернутся для того, чтобы завершить опись. Верующие ожидают очередных рейдов и провокаций со стороны ведомства.