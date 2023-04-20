Прихожане ведут бой за Киево-Печерскую Лавру с властью Украины

Эфирная новость 27

Дьякон Киево-Печерской Лавры официально обвиняет власти в рейдерском захвате.

Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Неравная борьба сегодня снова развернулась у стен Киево-Печерской лавры. Туда пришли полицейские с автоматами, а противостоять им пытались верующие. вооруженные разве что молитвами. Силовики поддержали комиссию Минкультуры, которая без соответствующих прав и документов, опечатала один из корпусов монастыря. Тех, кто пытался помешать — так и оставили внутри. Вот последняя информация с места.

Опечатанный корпус верующие решили отстоять своими силами. Прихожанам пришлось взламывать ворота. Замки — без предупреждения — поменяла комиссия от Минкульта.

А это — назначенный Киевом новый гендиректор заповедника, на территории которого и находится монастырь. Никакого внятного ответа прихожанам он так и не дал. Соответствующих документов ни у комиссии, ни у силовиков тоже, как выяснилось, нет.

«Покажите какие-либо документы. справку, да хоть СМС-ку о том, что вам кто-то отдал такой приказ», — возмущается монах.

«Произошел произвол. В присутствии полиции, сломали замки и опечатали корпус. Полиция не допускала представителей монастыря, вмешалась в противоправные действия заповедника, чем превысила свои полномочия. И это при том, что до решения суда нельзя что-то делать на территории лавры», — отмечает адвокат Киево-Печерской лавры протоирей Никита Чекман.

В самом корпусе в это время находились люди. Правоохранители не хотели открывать дверь даже после сообщений о том, что одной из заложниц стало плохо. В итоге, помощь ей оказали лишь после того, как прихожане силой прорвались в корпус.

Узнав об очередной попытке захвата лавры, верующие быстро начали собираться у ворот храма. Вместе с монахами они обещали стоять здесь до конца.

«Это рейдерский захват помещения братьев. Мне досадно, как полиция нас защищает, что кто-то издает указания на это беззаконие, потому что мы братья. С 1988 года мы здесь строились и работаем на благо наших граждан», — говорит дьякон Андрей.

Украинский Минкульт заявил, что комиссия успела осмотреть имущество уже трех корпусов. Так что вскоре, представители министерства, скорее всего вернутся для того, чтобы завершить опись. Верующие ожидают очередных рейдов и провокаций со стороны ведомства.

Тема:
Украинский кризис
20 апр
В Чехии назвали условие для рассмотрения заявки Украины на вступление в НАТО
19 апр
«Элемент психологической войны»: зачем Украина врет о начале контрнаступления ВСУ
19 апр
«Не будет волшебного момента»: в Британии заявили о продолжении конфликта на Украине в 2024 году
19 апр
Вернувшийся из зоны СВО Милонов объяснил причины попыток ВСУ упорно атаковать
19 апр
Неминуемые убытки: Украина столкнулась с очередной напастью
19 апр
Генсек ООН Антониу Гутерриш был «взбешен» после встречи с Зеленским
18 апр
В зоне СВО ликвидирован экс-нардеп Украины Олег Барна
18 апр
Российские бойцы овладели еще тремя кварталами в Артемовске
18 апр
Оторвали башню: как украинские боевики опростоволосились с танком Leopard
18 апр
«Майдан может повториться»: экс-министр предсказал новый переворот на Украине
+10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

Последние новости

4:21
Кинорежиссер «Вызова» Шипенко о ревности коллег: «Я бы тоже завидовал»
4:05
Опасные витамины: в клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков
3:50
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля
3:45
У комика Ильи Соболева родился сын
3:37
Французский человек-паук устроил акцию против пенсионной реформы
3:21
«Пока не откажут надпочечники»: Орлова рассказала о стрессе из-за редкой болезни

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Красотой не взять: рэпер Navai выдвинул главные требования к девушкам
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео