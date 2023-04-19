«Голос все еще звучит»: умер известный индийский актер

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Умер популярный в Индии комедийный актер Аллу Рамеш

«Голос все еще звучит»: умер известный индийский актер

Фото: Кадр из к/ф «Керинта», реж. Сай Киран Адиви, 2015 г.

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Актера не стало на 53-м году жизни.

От остановки сердца умер актер индийского кино Аллу Рамеш. Печальное известие сообщила газета The Times of India. Знаменитости было 52 года. Режиссер Рави Ананд выразил соболезнования близким, обратился к умершему и рассказал, каким он запомнит актера.

«С первого дня вы поддерживали меня. И ваш голос все еще звучит в моей голове. Не в силах поверить в то, что вас больше нет», — сказал Ананд.

Аллу Рамеш родился в городе Вишакхапатнам, который расположен на юго-восточном побережье Индии. Актерскую карьеру он начал в театре, но позже решил попробовать себя в эфире в качества артиста телешоу Chirujallu.

Фильмография актера насчитывает более 50 работ, во многих из которых Рамеш играл второстепенные роли. Однако зрителям он все же полюбился. Многие отмечали его неподражаемые актерские навыки, юмор и прибрежный акцент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончался звезда «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин.

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