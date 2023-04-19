Умер советский и украинский актер Александр Якимчук

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 498

Зрителю актер был известен в по ролям в Волынском музыкально-драматическом театре имени Шевченко.

Умер советский и украинский актер Александр Якимчук

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Скончался Александр Якимчук, советский и украинский актер театра и кино. О его смерти сообщили коллеги артиста в социальных сетях. Причиной смерти советского и украинского деятеля культуры, по предварительным данным, стала остановка сердца.

Артист родился 7 сентября 1955 в Омске. Впервые играть начал еще в школьном театре, поэтому и после обучения пришел в Волынской музыкально-драматический театр имени Шевченко, где первое время работал монтировщиком декораций.

С 1973 по 1975 год служил в рядах Советской Армии. После службы вернулся в театр. Со временем дослужился до должности артиста драмы, а после стал и сам ставить театральные представления.

На экранах у актера была только одна роль — в советско-германском сериале «Николай Вавилов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер из «Отряда особого назначения» Александр Тартышников умер на Украине.

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