Актер из «Отряда особого назначения» Александр Тартышников умер на Украине

В начале года артист принимал поздравления коллег — праздновал 80-летие.

Советский и украинский актер Александр Тартышников умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в соцсетях представители пресс-службы Харьковского государственного театра имени Шевченко. Здесь покойный служил с 1974 года. Отмечается, что артист скончался во вторник, однако причины смерти его коллеги решили не афишировать.

«Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти. Время такое скоротечное… Светлая память Александру Максимовичу», — сказано в заявлении.

Артист родился в Ташкенте в 1943 году, 1 февраля. В молодости он успел объехать едва ли не весь Советский Союз. Работал в театрах Красноярска, Архангельска, Белгорода, Николаева, Читы и других городов. В 1973 году актер обосновался в Харькове, вскоре получил место в труппе театра имени Шевченко, которому не изменял до последних дней жизни.

В последние годы Тартышников выходил на сцену с тремя спектаклями из репертуара. В честь юбилея артиста театр устроил большой праздник.

Актер выступал не только в театральном амплуа, он также снимался в кино и сериалах. Широкий зритель знает его по ролям в фильмах «Охотники за бриллиантами» 2011 года и «Отряд особого назначения» 1978-го. Также в фильмографии Тартышникова картины «Пляж», «О чем не расскажет река», «Безумие», «Когда боги уснули», «Распятые» и другие.

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