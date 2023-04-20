На Украине назвали причину вспышек в небе над Киевом

Окончательно эта информация все еще не подтверждена.

Яркая вспышка в небе над Киевом стала результатом падения на Землю космического спутника NASA, об этом сообщила администрация Киевской области.

«Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала», — говорится в сообщении.

При этом украинские СМИ со ссылкой на представителя командования Воздушных сил пишут, что подтвердить эту информацию пока не могут. Также нет официального комментария от NASA.

Ранее сообщалось, что Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), запущенный 21 год назад, неуправляемо войдет в плотные слои атмосферы над Восточной Европой.

Однако аналитики центра Alpha Centauri утверждают, что упавший над Украиной объект — метеор, а не спутник NASA, так как траектория падения аппарата очень далека от Украины.

Ранее сообщал, что украинцы выкладывают в соцсетях видео с яркими вспышками в небе.